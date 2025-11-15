Подростка, поджёгшего столичный кинотеатр, вербовал украинский куратор через чат знакомств

Украинские вербовщики активно проникают в подростковые чаты для знакомств, чтобы склонять молодёжь к противоправным действиям. Телеграм-канал «База» раскрыл схему манипуляции на примере 16-летнего жителя Красногорска, обвиняемого в поджоге кинотеатра в торговом центре «Авиапарк».

Вербовщики из Украины атакуют подростковые чаты знакомств. Видео © Telegram / Baza

Согласно расследованию, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые профили для установления контакта с подростками. После формирования доверительных отношений они под различными предлогами выведывают геолокацию жертвы. Затем в беседу внедряется человек в форме военнослужащего ВСУ, который начинает требовать передачи координат различных объектов инфраструктуры.





На завершающем этапе манипуляции к переписке подключаются мнимые представители российских правоохранительных органов из несуществующих ведомств. Подростка, попавшего под психологическое давление, систематически подталкивают к совершению уголовно наказуемых деяний. По указанной схеме школьник Артём из Красногорска приобрел горючее и осуществил поджог кинозала после получения соответствующих инструкций от злоумышленников.

Напомним, что подросток из Москвы, устроивший поджог в кинотеатре ТЦ «Авиапарк», заявил, что стал жертвой манипуляций со стороны мошенников. По словам юноши, после знакомства в социальной сети с девушкой и отправки ей своих координат для планирования встречи, ему позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что молодой человек совершил нарушение, передав личную информацию третьим лицам. Позже злоумышленники принудили подростка отправиться в кинотеатр и совершить поджог канистры с бензином. Напуганный юноша, по его утверждению, был вынужден слепо выполнять указания преступников.