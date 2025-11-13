Подросток поджёг канистру с бензином и сорвал сеансы в московском кинотеатре

Подросток пронёс канистру с бензином в зал кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк и совершил поджог. Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников с Украины, пишет SHOT.

Парень поджог канистру с бензином в зале московского кинотеатра. Видео © Telegram / SHOT

Всë случилось во время сеанса фильма «Голосовой помощник». 16-летнего парня оперативно задержали полицейские, сейчас с ним беседуют следователи, его мотивы и все подробности выясняются.

Силовики задержали 16-летнего поджигателя. Видео © Telegram / SHOT