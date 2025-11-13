Подросток поджёг канистру с бензином и сорвал сеансы в московском кинотеатре
Подросток пронёс канистру с бензином в зал кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк и совершил поджог. Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников с Украины, пишет SHOT.
Парень поджог канистру с бензином в зале московского кинотеатра. Видео © Telegram / SHOT
Всë случилось во время сеанса фильма «Голосовой помощник». 16-летнего парня оперативно задержали полицейские, сейчас с ним беседуют следователи, его мотивы и все подробности выясняются.
Силовики задержали 16-летнего поджигателя. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали очевидцы, никакого сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда вдруг во время просмотра выключились экраны. Зрители эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, как подростки из Самары решились на теракт ради 20 тысяч, но вместо денег им грозит по 20 лет. В настоящее время обвиняемые арестованы, а уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.
Обложка © Telegram / SHOT