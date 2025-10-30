Подростки из Самары решились на теракт ради 20 тысяч, но вместо денег им грозит по 20 лет

Двум несовершеннолетним жителям Самары предъявлено обвинение в совершении террористического акта за поджог трансформаторного шкафа на железной дороге. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Подростки совершили поджог с использованием горючих материалов на станции Стахановская, рассчитывая получить за это денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей от неизвестного злоумышленника через популярный мессенджер.

Однако обещанные деньги они не получили, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции и ФСБ. В настоящее время обвиняемые арестованы, а уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство. Обоим предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае двое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела о терроризме и умышленном уничтожении лесных массивов. Подростки, войдя в контакт через мессенджер с анонимным куратором с Украины, подожгли лес в районе поселка Атамановка Читинского района. Пожар нанёс многомиллионный ущерб.