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Регион
29 июля, 05:40

Российские подростки спалили целый лес по заданию Украины, но денег так и не увидели

Подростки по указанию Украины подожгли лес в Забайкалье, ущерб превысил 300 млн

Обложка © СК

Обложка © СК

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в терроризме и умышленном уничтожении леса путём поджога. Детали этого дела рассказали в СК.

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в терроризме и умышленном уничтожении леса путём поджога. Видео © Telegram / Следком

Следствие установило, что в июне 2025 года подростки договорились совершить преступление через мессенджер с неизвестным лицом, предположительно находившимся на Украине. Получив задание зажечь лесной массив, злоумышленники приобрели зажигалки и отправились в район посёлка Атамановка Читинского района, где устроили масштабный пожар, вызвавший многомиллионный ущерб.

Подростки записали видео-подтверждение своих действий и отправили куратору, ожидая вознаграждения в размере 80 тыс. рублей, но денег так и не увидели. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и спецслужб преступников задержали, возбудили уголовное дело по статьям «Терроризм» и «Умышленное уничтожение лесов».

Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела, а обвиняемые находятся под арестом. Ущерб от их действий превысил 300 млн рублей. Напоминаем гражданам о бдительности: иностранные спецслужбы часто используют соцсети и мессенджеры для вербовки молодых людей в криминальные схемы, грозящие серьёзными последствиями.

Восемь пожаров на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки
Восемь пожаров на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки

Напомним, летом 2025 года в Забайкальском крае произошли крупные лесные пожары. К концу июня 2025 года огонь прошёл более 2,6 тыс. гектаров леса, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Например, к 28 мая площадь составляла 2,3 тыс. гектаров, а к 29 июня — около 2,5 тыс. гектаров. Более 90% пожаров вызваны деятельностью человека.

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Оксана Попова
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