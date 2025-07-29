Российские подростки спалили целый лес по заданию Украины, но денег так и не увидели

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в терроризме и умышленном уничтожении леса путём поджога. Детали этого дела рассказали в СК.

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних обвиняются в терроризме и умышленном уничтожении леса путём поджога. Видео © Telegram / Следком

Следствие установило, что в июне 2025 года подростки договорились совершить преступление через мессенджер с неизвестным лицом, предположительно находившимся на Украине. Получив задание зажечь лесной массив, злоумышленники приобрели зажигалки и отправились в район посёлка Атамановка Читинского района, где устроили масштабный пожар, вызвавший многомиллионный ущерб.

Подростки записали видео-подтверждение своих действий и отправили куратору, ожидая вознаграждения в размере 80 тыс. рублей, но денег так и не увидели. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов и спецслужб преступников задержали, возбудили уголовное дело по статьям «Терроризм» и «Умышленное уничтожение лесов».

Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела, а обвиняемые находятся под арестом. Ущерб от их действий превысил 300 млн рублей. Напоминаем гражданам о бдительности: иностранные спецслужбы часто используют соцсети и мессенджеры для вербовки молодых людей в криминальные схемы, грозящие серьёзными последствиями.