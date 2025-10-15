Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 03:25

Спасают врачи: В Подмосковье подростки подожгли дворового кота

Подростков из Домодедова ищет полиция за издевательство над котом

Обложка © Telegram / Кусочек счастья для бездомной кошки

Дикий случай произошёл в Подмосковье: группа подростков подожгла бездомного кота прямо во дворе. Видео с издевательством попало в соцсети, после чего делом занялась полиция.

Сотрудники МВД проверяют жестокий инцидент с животным. В пресс-службе регионального управления ведомства сообщили, что информация о живодёрах появилась в Интернете.

«Во время мониторинга Интернета полицейские обнаружили публикацию, где утверждается, что подростки подожгли животное. По данному факту проводится проверка», – сообщили в МВД.

Пока в полицию официальных заявлений не поступало, но личности подростков уже устанавливаются. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кота местные жители и зоозащитники отвезли в клинику с уже начавшимся некрозом на месте ожогов, сейчас его состояние контролируют врачи.

Ранее Life.ru писал о другом шокирующем случае: в Одинцовском округе женщина выбросила кота с четвёртого этажа. Очевидцы не растерялись и отвезли питомца в ветеринарную клинику, где его спасли. А вот в отношении живодёрки теперь ведётся расследование.

