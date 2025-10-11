Валдайский форум
Регион
11 октября, 14:16

В Москве няня ошпарила кипятком двухлетнего ребёнка и изувечила кота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PolinaBright

В Москве 40-летняя няня Мария изувечила двухлетнего ребёнка и домашнего кота, пока родители отсутствовали. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Няня изувечила кота во время работы. Видео © Telegram / BAZA

По словам матери Натальи, во время её занятий в автошколе няня ошпарила малыша кипятком. Когда кот подбежал к ребёнку, чтобы защитить его, женщина в психозе ударила животное. В результате кот получил перелом хвоста и ушибы, потерял клык, а няня сломала палец.

После происшествия Мария начала угрожать, что добьётся усыпления питомца. Семья немедленно уволила её, а мать заявила, что больше никогда не воспользуется услугами бебиситтеров.

