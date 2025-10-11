В Москве няня ошпарила кипятком двухлетнего ребёнка и изувечила кота
В Москве 40-летняя няня Мария изувечила двухлетнего ребёнка и домашнего кота, пока родители отсутствовали. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.
Няня изувечила кота во время работы. Видео © Telegram / BAZA
По словам матери Натальи, во время её занятий в автошколе няня ошпарила малыша кипятком. Когда кот подбежал к ребёнку, чтобы защитить его, женщина в психозе ударила животное. В результате кот получил перелом хвоста и ушибы, потерял клык, а няня сломала палец.
После происшествия Мария начала угрожать, что добьётся усыпления питомца. Семья немедленно уволила её, а мать заявила, что больше никогда не воспользуется услугами бебиситтеров.
Ранее Life.ru сообщал, что жительница Ставропольского края была задержана по подозрению в попытке убийства, после того как облила знакомого горючей жидкостью и подожгла его во время конфликта. По версии следствия, женщина совершила преступление в ответ на оскорбления со стороны пострадавшего, который получил ожоги первой и второй степени, но выжил благодаря оперативной помощи друга.