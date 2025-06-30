Появились новые данные о состоянии изувеченного неадекватом в Шереметьево ребёнка

Ребёнок, которого гражданин Белоруссии швырнул на пол в аэропорту «Шереметьево», остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве Московской области.

«Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления», — сказал представитель ведомства.