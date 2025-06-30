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Регион
30 июня, 10:58

Появились новые данные о состоянии изувеченного неадекватом в Шереметьево ребёнка

Мальчик, которого швырнули на пол в Шереметьево, всё ещё в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kunlanan Yarist

Ребёнок, которого гражданин Белоруссии швырнул на пол в аэропорту «Шереметьево», остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве Московской области.

«Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления», — сказал представитель ведомства.

Инцидент произошёл 23 июня в аэропорту Шереметьево. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, с силой швырнул двухлетнего мальчика о пол. Ребёнок был срочно госпитализирован с серьёзными травмами головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение.

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Ранее отец пострадавшего ребёнка рассказал, что старший сын тяжело переживает произошедшее. По его словам, мальчик постоянно спрашивает, жив ли его младший брат, и с тревогой интересуется его состоянием. Мужчина старается успокоить сына, говоря, что брат находится под наблюдением врачей и обязательно поправится.

Милена Скрипальщикова
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