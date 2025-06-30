Появились новые данные о состоянии изувеченного неадекватом в Шереметьево ребёнка
Мальчик, которого швырнули на пол в Шереметьево, всё ещё в тяжёлом состоянии
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Ребёнок, которого гражданин Белоруссии швырнул на пол в аэропорту «Шереметьево», остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве Московской области.
«Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления», — сказал представитель ведомства.
Инцидент произошёл 23 июня в аэропорту Шереметьево. Мужчина, находившийся под действием наркотиков, с силой швырнул двухлетнего мальчика о пол. Ребёнок был срочно госпитализирован с серьёзными травмами головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение.
Ранее отец пострадавшего ребёнка рассказал, что старший сын тяжело переживает произошедшее. По его словам, мальчик постоянно спрашивает, жив ли его младший брат, и с тревогой интересуется его состоянием. Мужчина старается успокоить сына, говоря, что брат находится под наблюдением врачей и обязательно поправится.