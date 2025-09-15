Уголовное дело завели на жительницу Подмосковья, выбросившую кота с 4-го этажа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk
В Одинцовском горокруге женщина выкинула из окна четвёртого этажа кота. Четвероногого тут же отвезли в ветеринарную клинику, а вот на живодёрку вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД.
«В результате падения животное получило телесные повреждения. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению правонарушительницы», — указали в МВД.
Ранее в Крыму садисты засунули кошку в пакет и заживо закопали её. Благо, прохожие услышали мяуканье и достали животное из-под земли. Сколько по времени пушистик провёл в пакете не известно. У животного стресс и обезвоживание, но все кости в порядке. После лечения малышке будут искать заботливых хозяев.