«Мяу» из-под земли: Садисты заживо похоронили кошку, но она победила смерть

В Крыму прохожие спасли кошку, которую живодёры запихнули в пакет и похоронили заживо. Животное заметили местные жители, гуляющие по лесу.

В Крыму живодёры заживо закопали кошку. Видео © Telegram / Живая Кубань

Услышав мяуканье, мужчина начал копать руками землю и обнаружил пакет. Внутри находилась кошка, с которой неизвестные решили попрощаться самым жестоким образом. Сколько именно времени животное провело под землёй — неизвестно, но после спасения ушастик не мог разогнуться.

Прохожие дали кошке имя Удача и доставили её в ветеринарную клинику. У животного стресс и обезвоживание, но все кости в порядке. После лечения малышке будут искать заботливых хозяев.