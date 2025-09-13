Единый день голосования
13 сентября, 14:16

«Мяу» из-под земли: Садисты заживо похоронили кошку, но она победила смерть

В Крыму прохожие спасли кошку, которую живодёры запихнули в пакет и похоронили заживо. Животное заметили местные жители, гуляющие по лесу.

В Крыму живодёры заживо закопали кошку. Видео © Telegram / Живая Кубань

Услышав мяуканье, мужчина начал копать руками землю и обнаружил пакет. Внутри находилась кошка, с которой неизвестные решили попрощаться самым жестоким образом. Сколько именно времени животное провело под землёй — неизвестно, но после спасения ушастик не мог разогнуться.

Прохожие дали кошке имя Удача и доставили её в ветеринарную клинику. У животного стресс и обезвоживание, но все кости в порядке. После лечения малышке будут искать заботливых хозяев.

Недавно в России получил широкий резонанс случай жестокого обращения с животными. Блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами ненадлежащего ухода за их питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Собак там морили голодом и били за непослушание электрошоком.

Обложка © Telegram / Живая Кубань

