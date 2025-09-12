Под Химками живодёры отрезали бездомной собаке Воле уши и сняли скальп

В деревне Брехово, входящей в состав городского округа Химки, неизвестные живодёры жестоко изувечили бездомную собаку. Ей отрезали уши и сняли скальп, сообщили в пресс‑службе подмосковной прокуратуры. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, а надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Собака смогла выжить и сейчас находится под опекой волонтёров в Зеленограде. В фонде помощи бездомным животным «Ника» рассказали, что хвостатой может потребоваться пересадка кожи. Животное проявляет сильное стремление к жизни, за это ему дали кличку Воля.

«Собака к людям не подходила близко. Руку протягиваешь — она уже боится. Представляете, что с ней сотворили? Я не знаю, появится ли у неё когда-нибудь вера в людей», — рассказала 360.ru одна из помогавших женщин.