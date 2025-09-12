Единый день голосования
12 сентября, 14:00

Под Химками живодёры отрезали бездомной собаке Воле уши и сняли скальп

Изувеченная под Химками собака Воля. Обложка © VK / Фонд помощи бездомным животным «Ника»

В деревне Брехово, входящей в состав городского округа Химки, неизвестные живодёры жестоко изувечили бездомную собаку. Ей отрезали уши и сняли скальп, сообщили в пресс‑службе подмосковной прокуратуры. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, а надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Собака смогла выжить и сейчас находится под опекой волонтёров в Зеленограде. В фонде помощи бездомным животным «Ника» рассказали, что хвостатой может потребоваться пересадка кожи. Животное проявляет сильное стремление к жизни, за это ему дали кличку Воля.

«Собака к людям не подходила близко. Руку протягиваешь — она уже боится. Представляете, что с ней сотворили? Я не знаю, появится ли у неё когда-нибудь вера в людей», — рассказала 360.ru одна из помогавших женщин.

Местные жители уточнили, что Воля не нападала на людей. Сначала они думали, что животное само покалечилось, однако, увидев гематомы на теле, поняли, что травмы возникли в результате насильственного воздействия. По их словам, раньше у собаки были милые уши.

Ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком. Позже хозяйка «концлагеря для собак» была задержана, уголовное дело передано в МВД.

