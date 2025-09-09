Кабмин одобрил проект, запрещающий пьяным и детям выгуливать опасных собак

Правительство России сделало шаг к ужесточению правил обращения с собаками потенциально опасных пород, поддержав законопроект, который может изменить привычный порядок выгула этих животных. Кабмин согласился с идеей, что таких собак не должны выгуливать лица младше 16 лет, а также в состоянии алкогольного опьянения. Однако проект необходимо доработать, сообщает РИА «Новости».

В отзыве правительства подчёркивается, что выгул собак не должен быть привязан только к возрасту или состоянию опьянения. Важно учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность — например, наркотическое или токсическое опьянение. Интересно, что в некоторых регионах России уже действуют подобные ограничения, запрещающие несовершеннолетним гулять с опасными собаками без сопровождения взрослых.