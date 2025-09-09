Мессенджер MAX
9 сентября, 14:08

Кабмин одобрил проект, запрещающий пьяным и детям выгуливать опасных собак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

Правительство России сделало шаг к ужесточению правил обращения с собаками потенциально опасных пород, поддержав законопроект, который может изменить привычный порядок выгула этих животных. Кабмин согласился с идеей, что таких собак не должны выгуливать лица младше 16 лет, а также в состоянии алкогольного опьянения. Однако проект необходимо доработать, сообщает РИА «Новости».

В отзыве правительства подчёркивается, что выгул собак не должен быть привязан только к возрасту или состоянию опьянения. Важно учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность — например, наркотическое или токсическое опьянение. Интересно, что в некоторых регионах России уже действуют подобные ограничения, запрещающие несовершеннолетним гулять с опасными собаками без сопровождения взрослых.

На хозяек передержки в Чехове, где собак били шокером и запирали, завели дело
Ранее впервые в России завели уголовное дело за самовыгул собаки, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью. Хозяин собаки нарушил правила содержания домашних животных, оставив добермана без поводка и намордника на территории, прилегающей к жилому дому. Собака выбежала из-за поворота и сбила с ног 80-летнюю местную жительницу.

Полина Никифорова
