8 сентября, 18:27

На хозяек передержки в Чехове, где собак били шокером и запирали, завели дело

В Чехове задержали собственниц скандальной гостиницы для собак. Их подозревают в жестоком обращении с животными и мошенничестве. В ходе проверки выявили факты обмана. В итоге против хозяек гостиницы возбудили два уголовных дела — о групповом мошенничестве и жестоком обращении с животными.

Хозяйки гостинцы для животных издевались над собаками и обманывали владельцев © Telegram / СК Подмосковья

«По данным следствия, подозреваемые вводили в заблуждение владельцев собак, оставленных у них на передержке. Они обещали внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество животных и надлежащие условия содержания», сообщает Следственный комитет.

На деле собаки жили в слишком маленьких клетках. Одновременно в помещении находилось около 30 собак в антисанитарных условиях. В гостинице не работали кинологи. Также от владельцев скрывали использование электрошоковых ошейников на животных.

Предприниматели брали в среднем 5 тыс. рублей за сутки за услуги по передержке и воспитанию животных. При этом собаки находились у них по 2-3 месяца.

Потерпевшими признали 15 владельцев собак. 9 сентября следствие подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемых.

Напомним, что блогер Эльдар Джарахов и певица Mona вскрыли факты жестокого обращения с питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также заявили, что сотрудников центра морили животных голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком.

BannerImage

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

