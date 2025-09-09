В Донецке ветврачи спасли жизнь собаке с отрубленной верхней челюстью
В Донецке ветеринары спасли собаку по кличке Мода, получившую крайне тяжёлые травмы — у животного отрублена верхняя и сломана нижняя челюсти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Донбассе.
В Донецке ветврачи спасли жизнь собаке с отрубленной верхней челюстью. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Первыми собаку заметили местные жители в районе Грабарь, которые и распространили видео в соцсетях. Зоозащитники, отреагировав на сигнал, доставили пса в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали, что травмы стали следствием удара тяжёлым предметом сверху (вероятно, падением шифера).
Несмотря на критический характер повреждений, ветеринары провели успешную операцию. Животное будет жить.
Ранее Life.ru сообщал о том, как российские сапёры спасли котёнка, обнаруженного в заминированном украинском блиндаже, оставленном противником. Обычно такие сооружения подрываются без предварительного осмотра, однако на этот раз сапёр услышал мяуканье.
Обложка © Telegram / Mash на Донбассе