Пёс потушил динамитную шашку и спас целую семью, но лишился голоса
В Перу собака по кличке Мачис спасла своего хозяина и его семью, потушив брошенную во двор динамитную шашку. Питомец начал жевать взрывное устройство, погасив фитиль. Пёс повредил себе голосовые связки и теперь не может лаять, сообщает New York Post.
«Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор её хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять», — следует из публикации.
По словам хозяина, виновник покушения был задержан. Известно, что при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяется при создании противопехотных мин.
