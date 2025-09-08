Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 13:12

Пёс потушил динамитную шашку и спас целую семью, но лишился голоса

В Перу собака Мачис спасла семью, потушив брошенную во двор динамитную шашку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SakSa

В Перу собака по кличке Мачис спасла своего хозяина и его семью, потушив брошенную во двор динамитную шашку. Питомец начал жевать взрывное устройство, погасив фитиль. Пёс повредил себе голосовые связки и теперь не может лаять, сообщает New York Post.

«Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор её хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять», — следует из публикации.

По словам хозяина, виновник покушения был задержан. Известно, что при изготовлении взрывного устройства использовался динамит, который обычно применяется при создании противопехотных мин.

Наталья Афонина
