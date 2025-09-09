Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 18:01

Уголовное дело о «тюрьме» для собак в Подмосковье передано в МВД

Дело о жестоком обращении с животными в Чехове передали полиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ValeriyPH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ValeriyPH

Дело о хозяйках передержки животных в Чехове было изъято прокуратурой и направлено в полицию. По версии следствия, собственницы зоогостиницы не просто оказывали сомнительные услуги, но и систематически издевались над животными. К тому же следователи обнаружили признаки мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

«Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД», — указали в пресс-службе.

Теперь расследование жестокого обращения с животными и возможного мошенничества будет проходить под контролем полиции. Доводы о противоправных действиях собственниц зоогостиницы и нецелевом использовании средств клиентов будут тщательно проверяться следователями территориального отдела.

«Хозяева в шоке»: Зоозащитница рассказала, какое наказание грозит живодёрам из Чехова
«Хозяева в шоке»: Зоозащитница рассказала, какое наказание грозит живодёрам из Чехова

Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком. Позже хозяйка «концлагеря для собак» была задержана.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Животные
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar