Уголовное дело о «тюрьме» для собак в Подмосковье передано в МВД

Дело о хозяйках передержки животных в Чехове было изъято прокуратурой и направлено в полицию. По версии следствия, собственницы зоогостиницы не просто оказывали сомнительные услуги, но и систематически издевались над животными. К тому же следователи обнаружили признаки мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Московской области.

«Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД», — указали в пресс-службе.

Теперь расследование жестокого обращения с животными и возможного мошенничества будет проходить под контролем полиции. Доводы о противоправных действиях собственниц зоогостиницы и нецелевом использовании средств клиентов будут тщательно проверяться следователями территориального отдела.