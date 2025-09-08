«Хозяева в шоке»: Зоозащитница рассказала, какое наказание грозит живодёрам из Чехова
Сотрудники передержки из подмосковного Чехова, которые жестоко обращались с животными, должны понести наказание как по уголовному, так и по административному кодексу, а также нести моральную ответственность, уверена Директор Альянса защитников животных Московской области и член общественной палаты Рузского района Юлия Рубцова.
По её словам, контроль за зоогостиницами практически отсутствует, из-за чего и возникают подобные инциденты. При этом единственным правилом является расположение подобных учреждений на значительном удалении от жилых домов, чтобы избежать дискомфорта людей.
Эксперт отметила, что видеофиксация могла бы помочь выяснить условия содержания животных в таких заведениях. Она также подчеркнула, что речь идёт не просто о животных, а о питомцах, взятых по договору и за деньги, то есть хозяевам предоставлялись услуги, и в данном случае имеет значение нанесение морального вреда владельцам.
«Увидев, что делают с его животным, любой хозяин будет в шоке. Они же доверили своего питомца, отдали его и находились в полной уверенности, что он живет в таком комфорте, который прописан в договоре», — объяснила собеседница «Радио 1».
Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком. Позже хозяйка «концлагеря для собак» была задержана.