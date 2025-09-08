Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 14:34

«Хозяева в шоке»: Зоозащитница рассказала, какое наказание грозит живодёрам из Чехова

Зоозащитница Рубцова: Живодёров из Чехова могут наказать по нескольким статьям

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Сотрудники передержки из подмосковного Чехова, которые жестоко обращались с животными, должны понести наказание как по уголовному, так и по административному кодексу, а также нести моральную ответственность, уверена Директор Альянса защитников животных Московской области и член общественной палаты Рузского района Юлия Рубцова.

По её словам, контроль за зоогостиницами практически отсутствует, из-за чего и возникают подобные инциденты. При этом единственным правилом является расположение подобных учреждений на значительном удалении от жилых домов, чтобы избежать дискомфорта людей.

Как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки: разъяснение кинолога
Как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки: разъяснение кинолога

Эксперт отметила, что видеофиксация могла бы помочь выяснить условия содержания животных в таких заведениях. Она также подчеркнула, что речь идёт не просто о животных, а о питомцах, взятых по договору и за деньги, то есть хозяевам предоставлялись услуги, и в данном случае имеет значение нанесение морального вреда владельцам.

«Увидев, что делают с его животным, любой хозяин будет в шоке. Они же доверили своего питомца, отдали его и находились в полной уверенности, что он живет в таком комфорте, который прописан в договоре», — объяснила собеседница «Радио 1».

«У тварины по имени Карина»: MONA в слезах показала бесчеловечные кадры из тюрьмы для собак
«У тварины по имени Карина»: MONA в слезах показала бесчеловечные кадры из тюрьмы для собак

Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком. Позже хозяйка «концлагеря для собак» была задержана.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar