Задержана хозяйка «концлагеря для собак», где содержались питомцы Джарахова и Mona

В подмосковном Чехове задержали женщину, которая является владельцем зоогостиницы DogTown, где, согласно жалобам клиентов, жестоко обращались с животными. Об этом 360.ru со ссылкой на анонимный источник.

«Задержали, да. Но это ничего не значит», — подчеркнул он.

Теперь пострадавшие владельцы питомцев должны обратиться к следователям с необходимыми документами, подтверждающими причинённый вред животным. В качестве доказательств можно предоставить справки из ветеринарных клиник, фотографии и другие материалы, также их можно отправить в электронном виде.