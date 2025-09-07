Задержана хозяйка «концлагеря для собак», где содержались питомцы Джарахова и Mona
В Подмосковье задержали хозяйку передержки, где жестоко обращались с животными
В подмосковном Чехове задержали женщину, которая является владельцем зоогостиницы DogTown, где, согласно жалобам клиентов, жестоко обращались с животными. Об этом 360.ru со ссылкой на анонимный источник.
«Задержали, да. Но это ничего не значит», — подчеркнул он.
Теперь пострадавшие владельцы питомцев должны обратиться к следователям с необходимыми документами, подтверждающими причинённый вред животным. В качестве доказательств можно предоставить справки из ветеринарных клиник, фотографии и другие материалы, также их можно отправить в электронном виде.
Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком.