Задержана хозяйка «концлагеря для собак», где содержались питомцы Джарахова и Mona

7 сентября, 14:54

В Подмосковье задержали хозяйку передержки, где жестоко обращались с животными

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В подмосковном Чехове задержали женщину, которая является владельцем зоогостиницы DogTown, где, согласно жалобам клиентов, жестоко обращались с животными. Об этом 360.ru со ссылкой на анонимный источник.

«Задержали, да. Но это ничего не значит», — подчеркнул он.

Теперь пострадавшие владельцы питомцев должны обратиться к следователям с необходимыми документами, подтверждающими причинённый вред животным. В качестве доказательств можно предоставить справки из ветеринарных клиник, фотографии и другие материалы, также их можно отправить в электронном виде.

«У тварины по имени Карина»: MONA в слезах показала бесчеловечные кадры из тюрьмы для собак

Напомним, ранее блогер Эльдар Джарахов и певица Mona столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Владельцы других собак также утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком.

Борис Эльфанд
