8 ноября, 12:42

В Химках задержали подростка за поджог полицейского УАЗика по указке мошенников

В Подмосковье правоохранительными органами был задержан 17-летний подросток, который совершил поджог полицейского автомобиля полиции по указанию мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подросток спалил машину полицейских. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Инцидент произошёл у здания Сходненского отдела полиции в Химках, где был подожжён припаркованный служебный автомобиль УАЗ. Сотрудники полиции своевременно ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал. Как установило следствие, причиной ЧП стал умышленный поджог.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был установлен и задержан. Им оказался житель Москвы 2008 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Юноша пояснил следователям, что действовал под влиянием неизвестных лиц, которые давали ему указания посредством мобильной связи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленников, организовавших противоправное деяние.

Пресс-служба подмосковной полиции обратила внимание граждан на участившиеся случаи мошенничества: если неизвестные лица в мессенджерах или по телефону требуют совершить противоправные действия в отношении государственных учреждений или служебного транспорта — это мошенники. В таких случаях необходимо немедленно сообщать в полицию.

Ранее в Москве 16-летняя школьница, следуя инструкциям телефонных мошенников, попыталась открыть сейф родителей с помощью болгарки. Это привело к пожару в квартире. Сначала ей позвонил неизвестный, попросив подтвердить код из СМС для получения посылки, что она сделала. Затем мошенники снова связались с ней, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, и стали угрожать уголовным преследованием её родителям.

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

