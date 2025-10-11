Школьница спалила квартиру в Москве, вскрывая болгаркой родительский сейф по указке мошенников

В Москве 16-летняя девочка по указанию телефонных мошенников попыталась вскрыть болгаркой родительский сейф, что привело к возгоранию в квартире. Информацию передаёт пресс-служба столичной прокуратуры.

Подросток устроила пожар в квартире в СВАО при попытке вскрыть болгаркой сейф. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Коненкова. Сначала злоумышленник позвонил несовершеннолетней и сообщил о необходимости подтвердить код из смс для получения посылки, что она и выполнила. Спустя некоторое время аферисты перезвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов и начали угрожать уголовной ответственностью её родителям. Они приказали подростку вернуться домой, установить на телефон приложение для видеосвязи и под их контролем найти все денежные средства.

В ходе видеообщения преступники постоянно наблюдали за всеми действиями девочки. После того как пострадавшая обнаружила дома 105 тысяч рублей и закрытый сейф, она по указанию злоумышленников купила в магазине болгарку. Вернувшись в квартиру, она начала спиливать петлю сейфа, что привело к возгоранию.

«Девочка была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Установление обстоятельств покушения на мошенничество на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.

