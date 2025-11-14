Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 09:08

Устроивший поджог в кинотеатре Москвы подросток заявил, что стал жертвой мошенников

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Юный поджигатель кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк утверждает, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

По версии Артёма, после того как он познакомился в социальной сети с девушкой и отправил ей свои координаты для выбора места свидания, ему позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником органов и заявивший, что молодой человек совершил правонарушение, предоставив личные сведения посторонним.

Находясь в состоянии постоянного психологического давления со стороны преступников и следуя их инструкциям, школьник провёл у себя в квартире виртуальный обыск через видеочат. Он также сделал фотографию банковской карты своего отца и предпринял попытку перечислить с неё денежные средства.

Этого показалось злоумышленникам недостаточно. Они направили парня в кинотеатр и заставили поджечь канистру с бензином. Испуганный подросток не знал, что делать и просто беспрекословно выполнял приказы.

«Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре», — подчеркнули представители ведомства.

В Химках задержали подростка за поджог полицейского УАЗика по указке мошенников
В Химках задержали подростка за поджог полицейского УАЗика по указке мошенников

Ранее Life.ru писал, что 16-летний парень поджёг канистру с бензином и сорвал сеансы в московском кинотеатре, расположенном в ТЦ Авиапарк. Происшествие случилось во время показа фильма «Голосовой помощник». Злоумышленник моментально был задержан представителями правоохранительных органов. Посетители отметили отсутсвие сигнала тревоги. Они поделились, что эвакуировались самостоятельно.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar