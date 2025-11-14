Устроивший поджог в кинотеатре Москвы подросток заявил, что стал жертвой мошенников

Юный поджигатель кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк утверждает, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

По версии Артёма, после того как он познакомился в социальной сети с девушкой и отправил ей свои координаты для выбора места свидания, ему позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником органов и заявивший, что молодой человек совершил правонарушение, предоставив личные сведения посторонним.

Находясь в состоянии постоянного психологического давления со стороны преступников и следуя их инструкциям, школьник провёл у себя в квартире виртуальный обыск через видеочат. Он также сделал фотографию банковской карты своего отца и предпринял попытку перечислить с неё денежные средства.

Этого показалось злоумышленникам недостаточно. Они направили парня в кинотеатр и заставили поджечь канистру с бензином. Испуганный подросток не знал, что делать и просто беспрекословно выполнял приказы.

«Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре», — подчеркнули представители ведомства.

Ранее Life.ru писал, что 16-летний парень поджёг канистру с бензином и сорвал сеансы в московском кинотеатре, расположенном в ТЦ Авиапарк. Происшествие случилось во время показа фильма «Голосовой помощник». Злоумышленник моментально был задержан представителями правоохранительных органов. Посетители отметили отсутсвие сигнала тревоги. Они поделились, что эвакуировались самостоятельно.