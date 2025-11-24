Диверсанты попались при закладке бомбы на ж/д путях на Алтае и были ликвидированы в перестрелке

Сотрудниками ФСБ России на территории Алтайского края предотвращена попытка диверсии на стратегически важном участке железной дороги. О проведенной спецоперации сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Видео © СКР

Согласно официальному заявлению, двое местных жителей планировали совершить теракт по заданию украинских спецслужб и запрещённой в России террористической организации. 22 ноября 2025 года на перегоне между станциями Алтайская и Бийск злоумышленники пытались установить специальное сбрасывающее устройство на железнодорожных путях.

При попытке задержания диверсанты оказали вооружённое сопротивление, открыв огонь по сотрудникам ФСБ. В результате ответных действий преступники были нейтрализованы. Железнодорожное сообщение на данном участке не пострадало, диверсия была своевременно предотвращена.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку поджога здания администрации города Великие Луки. Местный житель ходил бросить в окно бутылку с коктейлем Молотова. Возбуждено уголовное дело.