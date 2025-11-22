В ходе совместных оперативно-боевых действий регионального Управления ФСБ России и органов военной контрразведки ЦВО был обнаружен схрон в блиндаже украинских боевиков. В нём находились самодельные боеприпасы для беспилотников с боевыми отравляющими веществами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР. Видео © ФСБ РФ

В тайнике под Красноармейском в Донецкой Народной Республике нашли самодельные взрывные устройства: пробирки с запрещённым хлорпикрином, пластит и ёмкости с бензином. При взрыве эта смесь образует фосген — удушающее отравляющее вещество.

Следствие установило, что командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-ой отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) капитан Сергей Филимонов отдавал приказы на изготовление и боевое применение изъятого химического оружия против российских военнослужащих.

Военное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Организация преступления», «Убийство» и «Применение запрещённых средств и методов ведения войны».

Ранее УФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видео момента задержания мужчины, который собирался устроить теракт на железнодорожных путях. В управлении пояснили, что мужчину завербовали сотрудники украинской спецслужбы для диверсии. Он должен был подорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить военные перевозки в зону проведения СВО. Напомним, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Действия задержанного в Краснодарском крае также квалифицированы как незаконное приобретение взрывного устройства с использованием Сети интернет.