Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 07:42

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Краснодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на Кубани, который планировал осуществить украинец. По данным ведомства, гражданин иностранного государства намеревался подорвать ж/д пути.

Согласно материалам дела, вербовка исполнителя была проведена сотрудником СБУ посредством мессенджера, признанного в России запрещённым. Задачей диверсанта была организация подрыва железнодорожных путей с целью дезорганизации военных перевозок. Для совершения акции он подготовил самодельное взрывное устройство.

Оперативная разработка и задержание были проведены силами УФСБ. В ходе обысков у фигуранта изъяли электронные носители с задокументированной связью с куратором. В тайнике также было обнаружено готовое СВУ.

В ФСБ сообщили, что следственный отдел ведомства возбудил уголовное производство. Действия гражданина квалифицированы как приготовление к террористическому акту (согласно части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ), а также незаконное приобретение взрывного устройства с применением интернет-технологий (пункт «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ).

ФСБ сорвала попытку поджога здания администрации города Великие Луки
ФСБ сорвала попытку поджога здания администрации города Великие Луки

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников.По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar