ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Краснодаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на Кубани, который планировал осуществить украинец. По данным ведомства, гражданин иностранного государства намеревался подорвать ж/д пути.

Согласно материалам дела, вербовка исполнителя была проведена сотрудником СБУ посредством мессенджера, признанного в России запрещённым. Задачей диверсанта была организация подрыва железнодорожных путей с целью дезорганизации военных перевозок. Для совершения акции он подготовил самодельное взрывное устройство.

Оперативная разработка и задержание были проведены силами УФСБ. В ходе обысков у фигуранта изъяли электронные носители с задокументированной связью с куратором. В тайнике также было обнаружено готовое СВУ.

В ФСБ сообщили, что следственный отдел ведомства возбудил уголовное производство. Действия гражданина квалифицированы как приготовление к террористическому акту (согласно части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ), а также незаконное приобретение взрывного устройства с применением интернет-технологий (пункт «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ).

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников.По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.