ФСБ показала видео задержания украинца, готовившего теракт в Краснодаре

УФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видео момента задержания мужчины, который собирался устроить теракт на железнодорожных путях. Как подчёркивает ведомство, злоумышленник является гражданином Украины.

ФСБ показала видео задержания гражданина Украины, готовившего подрыв ж/д путей. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек с рюкзаком идёт по тротуару вдоль дороги. В этот момент позади него останавливается микроавтобус, из которого стремительно выходят бойцы спецподразделения. Они немедленно нейтрализуют подозреваемого, укладывая его на землю и надевая наручники, после чего заводят в автомобиль и уезжают.

Задержанный постоянно проживал на территории Краснодарского края. В управлении пояснили, что мужчину завербовали сотрудники украинской спецслужбы для диверсии. Он должен был подорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить военные перевозки в зону проведения СВО. При обыске у задержанного изъяли средства связи с перепиской и подготовленное СВУ.

Напомним, что ранее ФСБ возбудило уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Действия задержанного в Краснодарском крае также квалифицированы как незаконное приобретение взрывного устройства с использованием Сети интернет.