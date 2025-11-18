ФСБ задержала двух украинских шпионок с подлым заданием в Херсонской области
ФСБ России задержала в Херсонской области двух женщин по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Официальное сообщение об операции распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Согласно данным ведомства, задержанные 1978 и 1981 годов рождения, имеющие гражданство России и Украины, собирали разведывательную информацию о дислокации российских военных и маршрутах передвижения техники. Полученные сведения они передавали через мессенджер Telegram сотрудникам украинской разведки.
В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и выявлению преступных связей.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высокопоставленных российских чиновников. Злоумышленники хотели подорвать его, спрятав взрывное устройство у могилы его родственника на кладбище в Москве. Позже выяснилось, что Киев оплатил эти услуги не деньгами, а метадоном.
