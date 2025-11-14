ФСБ показала допрос россиянки, завербованной за метадон для убийства высшего чиновника
ФСБ показала видео допроса россиянки, которую украинская разведка завербовала для подготовки убийства одного из высших должностных лиц России, пообещав наркотики. На кадрах женщина рассказывает, как познакомилась с куратором.
Задержаннные за подготовку покушения на российского чиновника. Видео © ЦОС ФСБ
По словам женщины, она познакомилась с куратором по имени Руслан в мессенджере IMO.
«В мессенджере IMO я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и делать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — рассказала подозреваемая.
Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании группы подозреваемых, которые, по версии ведомства, выполняли задания украинских спецслужб и готовили покушение на одного из российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.
