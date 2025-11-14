Киев обещал расплатиться наркотиками за теракт против чиновника в Москве
Обложка © ЦОС ФСБ
ФСБ опубликовала кадры допроса граждан РФ, задержанных за подготовку покушения на высокопоставленного чиновника. Как оказалось, вербовщик из Украины обещал исполнителям не деньги, а наркотики — метадон.
Преступники были задержаны силовиками. Видео © Life.ru
«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — заявила задержанная.
Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.
