Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 05:32

Киев обещал расплатиться наркотиками за теракт против чиновника в Москве

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ опубликовала кадры допроса граждан РФ, задержанных за подготовку покушения на высокопоставленного чиновника. Как оказалось, вербовщик из Украины обещал исполнителям не деньги, а наркотики — метадон.

Преступники были задержаны силовиками. Видео © Life.ru

«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — заявила задержанная.

В подмосковных Люберцах предотвращён теракт, готовившийся по заданию Киева
В подмосковных Люберцах предотвращён теракт, готовившийся по заданию Киева

Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar