Киев обещал расплатиться наркотиками за теракт против чиновника в Москве

ФСБ опубликовала кадры допроса граждан РФ, задержанных за подготовку покушения на высокопоставленного чиновника. Как оказалось, вербовщик из Украины обещал исполнителям не деньги, а наркотики — метадон.

Преступники были задержаны силовиками. Видео © Life.ru

«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — заявила задержанная.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.