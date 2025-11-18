Россия и США
18 ноября, 05:37

ФСБ сделала заявление о причинах мощного пожара на газопроводе под Омском

Обложка © Telegram / Омск с огоньком

Возгорание на газопроводе около села Ростовка Омской области произошло из-за ремонтных работ, проводившихся на наземном участке. Пламя быстро локализовали, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа», — уточнили в ФСБ.

Вспышка озарила небо: Мощный взрыв на газопроводе в посёлке под Омском сняли на видео

Инцидент произошёл утром 18 ноября. Губернатор Виталий Хоценко уточнил, что авария была зафиксирована на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте работают спасатели: задействованы 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Следственный комитет проводит проверку.

Андрей Бражников
