18 ноября, 04:06

Вспышка озарила небо: Мощный взрыв на газопроводе в посёлке под Омском сняли на видео

Мощный взрыв на газопроводе под Омском попал на видео. Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, произошла авария на подземном участке магистрального газопровода-отвода.

Взрыв на газопроводе под Омском. Видео © Telegram / SHOT

На месте происшествия работают пожарные расчёта — 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Как сообщило МЧС, пострадавших нет.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ранее сообщил, что на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Взрыв был такой силы, что озарил небо яркой вспышкой.

Обложка © Telegram / SHOT

