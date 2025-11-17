На территории церкви Николая Чудотворца в Мытищах произошёл пожар

В Мытищах произошло сильное задымление на территории церкви Николая Чудотворца, расположенной рядом с торговым центром XL. Оперативные службы уже прибыли на место для ликвидации возгорания, рассказали в МЧС Подмосковья.

Пожар на территории церкви Николая Чудотворца. Видео © Telegram/ Агентство «Москва»

«На месте работают порядка 40 специалистов и 13 единиц техники. Пожар локализован на 900 квадратах», — указали в пресс-службе.

В прокуратуре взяли дело под контроль. Там уточнили, что примерно в 9 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании во вспомогательном здании на территории Никольского храма на улица Красина. Предположительная причина пожара, по оценке ведомства, является аварийный режим работы электрооборудования.

