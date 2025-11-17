Россия и США
17 ноября, 09:45

На территории церкви Николая Чудотворца в Мытищах произошёл пожар

Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Мытищах произошло сильное задымление на территории церкви Николая Чудотворца, расположенной рядом с торговым центром XL. Оперативные службы уже прибыли на место для ликвидации возгорания, рассказали в МЧС Подмосковья.

Пожар на территории церкви Николая Чудотворца. Видео © Telegram/ Агентство «Москва»

«На месте работают порядка 40 специалистов и 13 единиц техники. Пожар локализован на 900 квадратах», — указали в пресс-службе.

В прокуратуре взяли дело под контроль. Там уточнили, что примерно в 9 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании во вспомогательном здании на территории Никольского храма на улица Красина. Предположительная причина пожара, по оценке ведомства, является аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее Life.ru сообщал, что после возгорания квартиры на проспекте Строителей в Улан-Удэ были госпитализированы трое детей. У мальчиков двенадцати, четырёх и полутора лет были признаки отравления продуктами горения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
