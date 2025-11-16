Мужчина и женщина погибли при пожаре в кафе в Видном

В подмосковном Видном произошла страшная трагедия: вечерний пожар в местном кафе унёс жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:49 по адресу: улица Вокзальная, дом 1. На момент прибытия первых пожарных расчётов внутри здания бушевало пламя, охватившее площадь в 30 квадратных метров. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать огонь — пожар был потушен только глубокой ночью.

По предварительным данным, очаг возгорания находился именно в помещении кафе. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из которых — мужчина и женщина — погибли на месте.

Подмосковное управление Следственного комитета России уже начало доследственную проверку по факту пожара и гибели людей. Согласно первоначальной версии, причиной трагедии стала неисправность электропроводки в здании.

Ранее сообщалось, что крупное возгорание случилось на промышленной территории в посёлке Медный, расположенном вблизи Екатеринбурга. Быстрое распространение пламени внутри помещений создало серьёзные трудности для пожарных расчётов, вынудив привлечь дополнительные силы. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь уже успел охватить значительную площадь – около 800 квадратных метров, что составляет практически всю площадь здания.