16 ноября, 04:13

Трое детей госпитализированы после пожара в Улан-Удэ

Обложка © Telegram / МЧС Республики Бурятия

Пожарные спасли троих детей из горящей квартиры на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Происшествие случилось минувшей ночью. Мальчики 12, 4 и полутора лет были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 26 сотрудников и 8 единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее в Железногорске Курской области обнаружили тела четырёх молодых людей — двоих парней и двух девушек возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, компания отравилась угарным газом в гараже. Трагедия произошла на территории местного ГСК. Точные обстоятельства гибели молодых людей пока проверяют эксперты и оперативные службы, которые продолжают работать на месте. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и выразил соболезнования семьям погибших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
