Под Курском четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом

Ранее в Балашихе в доме с пентаграммами и мётлами нашли мёртвую пару. После пожара в частном доме были обнаружены тела 52-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями и её 51-летнего супруга, который, предположительно, скончался от отравления угарным газом. В доме также найдено множество эзотерических предметов. Дом, в котором находились супруги, подожгли. Следователи обнаружили два очага возгорания, расположенных по разные стороны объекта. На теле хозяйки зафиксировали не менее семи колото-резаных ран, а мужчина погиб от удушья во время пожара. Его тело нашли рядом с кроватью.