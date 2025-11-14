Под Курском четверо погибли, предварительно, от отравления угарным газом
Обложка © Life.ru
В Железногорске Курской области обнаружили тела четырёх молодых людей — двоих парней и двух девушек возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, компания отравилась угарным газом в гараже.
«Предварительно, молодые люди отравились угарным газом», — сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла на территории местного ГСК. Точные обстоятельства гибели молодых людей пока проверяют эксперты и оперативные службы, которые продолжают работать на месте. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и выразил соболезнования семьям погибших.
