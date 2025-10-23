Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 07:20

В Балашихе в доме с пентаграммами и мётлами нашли мёртвую пару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах загадочной гибели супружеской пары в Подмосковье, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

После пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела 52-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями и её 51-летнего супруга, который, предположительно, скончался от отравления угарным газом. В доме также найдено множество эзотерических предметов: ритуальные когти для взятия крови, ножи, оккультная литература, пентаграммы, мётлы и изображения сатанинских* звёзд.

Дом, в котором находились супруги, подожгли. Следователи обнаружили два очага возгорания, расположенных по разные стороны объекта. На теле хозяйки зафиксировали не менее семи колото-резаных ран, а мужчина погиб от удушья во время пожара. Его тело нашли рядом с кроватью.

В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд
В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд

Ранее Life.ru рассказал о жестокой расправе над 49-летним поваром из Ленинградской области. Бывший работник кафе нанёс мужчине несколько ножевых ранений в область шеи. Травмы не совместимые с жизнью погибший получил от ревнивого любовника супруги. Нападавший продолжал наносить удары жертве, даже когда тот уже перестал подавать признаки жизни.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar