В Балашихе в доме с пентаграммами и мётлами нашли мёртвую пару

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах загадочной гибели супружеской пары в Подмосковье, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

В Подмосковье нашли мертвых супругов в доме с эзотерическими предметами. Фото © Telegram / Baza

После пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела 52-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями и её 51-летнего супруга, который, предположительно, скончался от отравления угарным газом. В доме также найдено множество эзотерических предметов: ритуальные когти для взятия крови, ножи, оккультная литература, пентаграммы, мётлы и изображения сатанинских* звёзд.

Дом, в котором находились супруги, подожгли. Следователи обнаружили два очага возгорания, расположенных по разные стороны объекта. На теле хозяйки зафиксировали не менее семи колото-резаных ран, а мужчина погиб от удушья во время пожара. Его тело нашли рядом с кроватью.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.