В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд

В Санкт-Петербурге полиция расследует убийство, в котором подозревается 22-летний горожанин. По данным ГУ МВД по городу и области, трагедия произошла 20 октября в квартире на улице Новосибирской. Соседи сообщили в правоохранительные органы о молодом человеке, разгуливающем по подъезду с ножом и странным поведением.

«На стенах парадной кровь, а на лестничной клетке лежит в крови его бабушка», — говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Его объяснения показались неубедительными, поэтому была вызвана бригада психиатрической помощи, которой задержанный и был передан. На месте обнаружены и изъяты ножи и шприцы.

Пострадавшая с серьёзными травмами была доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье убили оператора Сергея Политика, снявшего «Закрытую школу». По данным СМИ, у него возник конфликт с неизвестными, в результате которого оператор получил ножевое ранение. Политика госпитализировали, однако позже он скончался в реанимации.