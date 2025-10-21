Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 09:42

В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

В Санкт-Петербурге полиция расследует убийство, в котором подозревается 22-летний горожанин. По данным ГУ МВД по городу и области, трагедия произошла 20 октября в квартире на улице Новосибирской. Соседи сообщили в правоохранительные органы о молодом человеке, разгуливающем по подъезду с ножом и странным поведением.

«На стенах парадной кровь, а на лестничной клетке лежит в крови его бабушка», — говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали молодого человека. Его объяснения показались неубедительными, поэтому была вызвана бригада психиатрической помощи, которой задержанный и был передан. На месте обнаружены и изъяты ножи и шприцы.

Пострадавшая с серьёзными травмами была доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка
Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка

Ранее сообщалось, что в Подмосковье убили оператора Сергея Политика, снявшего «Закрытую школу». По данным СМИ, у него возник конфликт с неизвестными, в результате которого оператор получил ножевое ранение. Политика госпитализировали, однако позже он скончался в реанимации.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar