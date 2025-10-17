Сектор Газа
17 октября, 10:42

Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

В Малайзии вынесен смертный приговор 22-летнему Мухаммаду Факрулу Айману Саджали за убийство своей беременной возлюбленной и изъятие ребёнка из её живота. Об этом сообщило издание Mothership.

«Это преступление должно было стать уроком для всех», — ранее заявлял сам Саджали.

Инцидент произошёл в мае 2023 года. Молодой человек встретил свою девушку Нур Анисах Абдул Вахаб на улице, ударил её палкой по голове и оттащил к ближайшему канализационному коллектору, где совершил убийство. Женщина находилась на 18-й неделе беременности. После этого Саджали вырезал плод из её тела, облил останки бензином и поджёг.

Саджали признал свою вину. Его защита настаивала на заключении в тюрьму, утверждая, что его вынудили взять ответственность за ребёнка, который не был его: ДНК-экспертиза подтвердила отсутствие родства. Судья, однако, назвал действия подсудимого спланированными, злонамеренными и садистскими, и вынес приговор о смертной казни.

Ранее сообщалось, что в Милане на известную модель Памелу Дженини напал её бывший возлюбленный Джанлуко Сончин. Мужчина, которому 52 года, проник в квартиру 29-летней девушки с помощью копии ключа, намереваясь восстановить отношения. Несмотря на то, что модель успела вызвать полицию, это не спасло её от трагического исхода.

