Безумец убил беременную невесту и вырезал у неё из живота ребёнка
В Малайзии вынесен смертный приговор 22-летнему Мухаммаду Факрулу Айману Саджали за убийство своей беременной возлюбленной и изъятие ребёнка из её живота. Об этом сообщило издание Mothership.
«Это преступление должно было стать уроком для всех», — ранее заявлял сам Саджали.
Инцидент произошёл в мае 2023 года. Молодой человек встретил свою девушку Нур Анисах Абдул Вахаб на улице, ударил её палкой по голове и оттащил к ближайшему канализационному коллектору, где совершил убийство. Женщина находилась на 18-й неделе беременности. После этого Саджали вырезал плод из её тела, облил останки бензином и поджёг.
Саджали признал свою вину. Его защита настаивала на заключении в тюрьму, утверждая, что его вынудили взять ответственность за ребёнка, который не был его: ДНК-экспертиза подтвердила отсутствие родства. Судья, однако, назвал действия подсудимого спланированными, злонамеренными и садистскими, и вынес приговор о смертной казни.
