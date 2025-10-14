Смерть из-за порно: Ценитель «‎клубнички» и наркотиков убил женщину за рулём

В Великобритании пьяный водитель грузовика устроил смертельную аварию, потому что смотрел порно за рулём. Об этом пишет газета Daily Star.

«Сегодня я сижу здесь и вижу трёх убитых горем детей, которые не должны были столкнуться со смертью своей матери... Ты никогда не должен был садиться за руль любого автомобиля», — сказал ему судья на заседании.

Авария произошла на дороге A120. Грузовик водителя Дэниела Коберна выехал на встречную полосу и врезался в машину 81-летней Бетан Фрейзер-Эндрюс. Пенсионерка погибла сразу. Оказалось, что ценитель «‎клубнички» был под воздействием наркотиков и алкоголя.

Дочь погибшей рассказала, что ее мама была активной бабушкой: играла в теннис, пела в хоре и любила смотреть на птиц. В день аварии она ехала на семейный праздник. Суд приговорил Дэниела Коберна к 9 годам и 7 месяцам тюрьмы. Ему также запретили водить машину ближайшие 13 лет.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзной аварии на трассе М-1 «Беларусь»: там столкнулись три легковушки и две фуры. По счастливой случайности в этом ДТП обошлось без жертв.