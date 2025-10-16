Более 20 ножевых: Известную итальянскую модель зверски убил её бывший бойфренд

В Милане на известную модель Памелу Дженини напал её бывший возлюбленный Джанлуко Сончин. 52-летний мужчина, используя копию ключа, проник в квартиру 29-летней модели с намерением возобновить отношения. Девушка успела вызвать полицию, но это не спасло её от трагических последствий. Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

Сончин на балконе нанёс модели более 20 ножевых ранений, от которых она скончалась. Когда приехала полиция, преступник пытался покончить с собой. В настоящий момент мужчина находится в больнице в критическом состоянии. Правоохранительные органы проводят расследование.

