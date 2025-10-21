В Подмосковье убили оператора Сергея Политика, снявшего «Закрытую школу»
Обложка © «Закрытая школа», режиссёр Олег Асадулин, Константин Статский и др., сценаристы Оксана Васина, Виктория Беляева / Kinopoisk
Вскоре после 56-летия в Подмосковье погиб режиссёр и кинооператор Сергей Политик, наиболее известный благодаря работе над телесериалом «Закрытая школа». О кончине кинематографиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».
Сергей Политик. Обложка © kino-teatr
«Он вышел покурить и его зарезали», — сообщил режиссёр Владимир Стуканов.
Политик родился в 1969 году, окончил ВГИК и начал снимать в 1990-х. Среди его работ — сериалы «Закрытая школа», «Щит Минервы», «Одноклассники. Бывших не бывает» и более тридцати других проектов.
В 2024 году он дебютировал как режиссёр с мелодрамой «Вернуть жизнь». На момент смерти у него находился в производстве новый проект — «Восьмой участок. Продолжение».
