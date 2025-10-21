Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

21 октября, 07:26

В Подмосковье убили оператора Сергея Политика, снявшего «Закрытую школу»

Обложка © «Закрытая школа», режиссёр Олег Асадулин, Константин Статский и др., сценаристы Оксана Васина, Виктория Беляева / Kinopoisk

Вскоре после 56-летия в Подмосковье погиб режиссёр и кинооператор Сергей Политик, наиболее известный благодаря работе над телесериалом «Закрытая школа». О кончине кинематографиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Сергей Политик. Обложка © kino-teatr

«Он вышел покурить и его зарезали», — сообщил режиссёр Владимир Стуканов.

Политик родился в 1969 году, окончил ВГИК и начал снимать в 1990-х. Среди его работ — сериалы «Закрытая школа», «Щит Минервы», «Одноклассники. Бывших не бывает» и более тридцати других проектов.

В 2024 году он дебютировал как режиссёр с мелодрамой «Вернуть жизнь». На момент смерти у него находился в производстве новый проект — «Восьмой участок. Продолжение».

Американский шахматист Дэниэл Народицкий умер в 29 лет
Ранее Life.ru сообщал о смерти лидера украинской группы Green Grey Андрея Яценко, который скончался в возрасте 56 лет. Музыканта знали под сценическим именем Diezel. По некоторым данным, артист умер от остановки сердца.

BannerImage
Мария Любицкая
