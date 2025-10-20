Американский шахматист Дэниэл Народицкий умер в 29 лет

Американский гроссмейстер Дэниэл Народицкий скончался в возрасте 29 лет. Об этом информирует пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.

«Ушёл из жизни гроссмейстер Дэниэл Народицкий. Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Дэниэла», — указано в сообщении федерации без указаний причин смерти.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он занял первое место на чемпионате США среди мастеров. В 2013 году он выиграл чемпионат США среди юношей, а в 2007-м стал чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Ранее Life.ru сообщал о смерти лидера украинской группы Green Grey Андрея Яценко, который скончался в возрасте 56 лет. Музыканта знали под сценическим именем Diezel. По некоторым данным, артист умер от остановки сердца.