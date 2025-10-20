Лидер группы Green Grey Андрей Яценко умер на 56-м году жизни

Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко умер на 56-м году жизни. Об этом пишет издание «Страна».

Музыкант известен под сценическим именем Diezel. О причинах смерти пока не сообщается.

Украинская группа Green Grey, созданная в Киеве в 1993 году, известна своим экспериментированием со стилями. Их музыка, которую авторы иронично называют «укр-поп», объединяет рок, поп-музыку, фанк и электронные направления, такие как трип-хоп и дабстеп. С 2012 года звучание эволюционировало в сторону «даброка» — синтеза электроники и рока.

Green Grey дважды участвовали в MTV Europe Music Awards, сотрудничали с Pepsi. Группа выпустила семь номерных альбомов, два сборника и концертник «Две эпохи».