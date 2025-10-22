Повара из Ленобласти зарезал ревнивый любовник его супруги
Погибший мужчина с супругой и сыном. Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»
Повар из Пикалёво Ленинградской области, ставший жертвой хладнокровной расправы, получил десятки ножевых ранений от рук ревнивого любовника супруги. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По имеющимся данным, участники любовного треугольника вместе работали в ресторане. Новоиспечённый ухажёр предлагал девушке бросить семью с ребёнком и уйти к нему. Для того чтобы убедить возлюбленную, он даже переписал на неё квартиру, однако вскоре об их связи узнал супруг. Как затем выяснилось, мужчина не стал расходиться с женой, что спровоцировало любовника на крайние меры. Вооружившись ножом, он и пошёл выяснять отношения с её супругом.
Напомним, 21 октября в городе Пикалёво бывший сотрудник кафе на Советской улице нанёс несколько ножевых ударов в шею своему 49-летнему коллеге-повару. По данным МВД, нападавший продолжил атаковать потерпевшего даже после того, как тот подавал признаки жизни. Злоумышленника уже задержали.
