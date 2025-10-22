Повара из Ленобласти зарезал ревнивый любовник его супруги

По имеющимся данным, участники любовного треугольника вместе работали в ресторане. Новоиспечённый ухажёр предлагал девушке бросить семью с ребёнком и уйти к нему. Для того чтобы убедить возлюбленную, он даже переписал на неё квартиру, однако вскоре об их связи узнал супруг. Как затем выяснилось, мужчина не стал расходиться с женой, что спровоцировало любовника на крайние меры. Вооружившись ножом, он и пошёл выяснять отношения с её супругом.