Девушка случайно убила соседку, пытаясь сжечь ненавистного таракана

В южнокорейском городе Осан девушка попыталась избавиться от таракана с помощью огня, но случайно устроила пожар, который привёл к гибели её соседки. Об этом сообщает RMF24.

«Она подчеркнула, что уже прибегала к этому методу раньше. Однако на этот раз загорелись вещи в её квартире», — говорится в материале.

Жительница Осана решила повторить опасный способ, увиденный в соцсетях: подожгла таракана, используя зажигалку и баллончик с горючим. Пламя мгновенно охватило стены, и в квартире начался пожар. Соседка девушки пыталась спастись через окно, но сорвалась и погибла. Теперь виновнице инцидента грозит уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

Ранее в итальянском городе Баджо 70-летний мужчина выпал с балкона и, пролетев несколько десятков метров, упал на пожилую соседку, которая в тот момент возвращалась домой. От удара женщина погибла на месте. Сам мужчина получил множественные переломы ног, но выжил и был доставлен в больницу. Сейчас ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.