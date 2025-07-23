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Регион
23 июля, 15:14

Фильм, на съёмках которого Болдуин убил оператора, назван «Случайный выстрел»

Фильм, на съёмках которого Болдуин убил оператора, назван Случайный выстрел

Ржавчина (2024), режиссёр Джоэл Соуза. Обложка © Кино-Театр.ру

Ржавчина (2024), режиссёр Джоэл Соуза. Обложка © Кино-Театр.ру

Фильм «Ржавчина» (Rust) выйдет в российский прокат под изменённым названием — «Случайный выстрел». Этот американский проект стал печально известным из-за трагичного инцидента со стрельбой на съёмках, в результате которого погиб оператор. Роковой выстрел произвёл актёр Алек Болдуин.

Афиша нового фильма. Фото © Kinopoisk

Афиша нового фильма. Фото © Kinopoisk

Первыми изменение заметили интернет-пользователи. И действительно, на всех платформах название картины переведено на русский язык отлично от оригинала.

Пьяный зумер пытался застрелить актёра сериала «Улицы разбитых фонарей»
Пьяный зумер пытался застрелить актёра сериала «Улицы разбитых фонарей»

Напомним, в октябре 2021 года актёр, ошибочно приняв огнестрельное оружие за безопасный реквизит, произвёл из него выстрел. Инцидент привёл к ранению двух участников съёмочного процесса. Режиссёр Джоэл Соуза отделался повреждением ключицы, но для 42-летней оператора Галины Хатчинс выстрел оказался смертельным. Несмотря на предъявленные обвинения, Болдуин не признал себя виновным. После долгих судебных разбирательств дело было прекращено.

Ольга Сливченко
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