Фильм, на съёмках которого Болдуин убил оператора, назван «Случайный выстрел»

Фильм «Ржавчина» (Rust) выйдет в российский прокат под изменённым названием — «Случайный выстрел». Этот американский проект стал печально известным из-за трагичного инцидента со стрельбой на съёмках, в результате которого погиб оператор. Роковой выстрел произвёл актёр Алек Болдуин.