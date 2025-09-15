Пожилой мужчина выпал с балкона и случайно убил свою соседку
Corriere della Sera: В Италии пенсионер убил старушку, упав на неё с балкона
В итальянском городе Баджо 70-летний мужчина выпал с балкона. Пролетев несколько десятков метров, он упал прямо на пожилую соседку, которая в тот момент возвращалась домой. Удар был настолько сильным, что женщина скончалась мгновенно. Об этом пишет Corriere della Sera.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть старушки. Сам мужчина получил множественные переломы ног, но остался жив и был госпитализирован. Теперь ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он оставался в сознании на протяжении всего времени после инцидента.
