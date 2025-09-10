Россиянка 244 раза ударила собутыльника ножом за непристойное предложение

Жительница Великого Новгорода убила мужчину, вонзив в него нож 244 раза. Поводом для столь жестокой расправы стало предложение заняться сексом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

«В ответ на непристойное предложение женщина нанесла мужчине 244 удара ножом. От полученных травм он скончался. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания по данному уголовному делу», — указано в пресс-службе.

Преступление произошло в общежитии, когда пара распивала спиртные напитки. Знакомы между собой они были мало. Обвиняемая признала вину частично.