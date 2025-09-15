Двое индусов не смогли доесть карри из питона и теперь понесут наказание

Двух жителей Индии задержали за убийство питона. Об этом сообщило издание The Times of India.

Мужчины в возрасте 40 и 37 лет нашли змею на каучуковой плантации неподалёку от деревни в которой проживают. После этого расправились с ней, принесли добычу домой и приготовили из неё карри.

О произошедшем узнали представители лесного ведомства. Они провели проверку по факту случившегося. В жилище подозреваемых нашли неопровержимые доказательства вины — останки питона. Против обидчиков рептилии возбудили дело о нарушении Закона о защите дикой природы Индии.