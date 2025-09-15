Двое индусов не смогли доесть карри из питона и теперь понесут наказание
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Двух жителей Индии задержали за убийство питона. Об этом сообщило издание The Times of India.
Мужчины в возрасте 40 и 37 лет нашли змею на каучуковой плантации неподалёку от деревни в которой проживают. После этого расправились с ней, принесли добычу домой и приготовили из неё карри.
О произошедшем узнали представители лесного ведомства. Они провели проверку по факту случившегося. В жилище подозреваемых нашли неопровержимые доказательства вины — останки питона. Против обидчиков рептилии возбудили дело о нарушении Закона о защите дикой природы Индии.
Ранее Life.ru рассказывал, что семейство питонов захватило дом пенсионера в Таиланде. Пять рептилий длиной до трёх метров расположились на участке домовладения 62-летнего Туи Суванбанга. Несчастному пришлось вызвать специалистов по отлову змей, чтобы вернуть себе право на хождение по родному газону. Операция по расчистке двора удалась. Примечательно, что соседи Туи Суванбанга посчитали выбор конкретного дома питонами счастливым знаком и решили использовать номер строения для участия в лотерее.