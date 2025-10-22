В Ленобласти повар зверски расправился с бывшим коллегой, зарезав его ножом
Преступник, который убил повара. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В городе Пикалёво Ленинградской област мужчина во время рабочего дня зарезал своего бывшего коллегу-повара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл 21 октября на Советской улице. Бывший сотрудник заведения подошёл к кафе, где вместо рукопожатия нанёс своему 49-летнему коллеге несколько ножевых ударов в область шеи, а затем продолжил добивать потерпевшего, когда заметил, что тот подаёт признаки жизни.
Убийство повара у кафе. Видео © Telegram / Петербургская полиция
Обнаружила пострадавшего на улице другая коллега, которая незамедлительно вызвала скорую помощь, однако медики могли лишь констатировать смерть.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого — 28-летнего повара, ранее работавшего в этом же заведении. По предварительной версии, между двумя коллегами произошёл конфликт, однако по какой причине на данный момент неизвестно.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
