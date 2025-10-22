Сектор Газа
22 октября, 09:14

В Ленобласти повар зверски расправился с бывшим коллегой, зарезав его ножом

Преступник, который убил повара. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В городе Пикалёво Ленинградской област мужчина во время рабочего дня зарезал своего бывшего коллегу-повара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 21 октября на Советской улице. Бывший сотрудник заведения подошёл к кафе, где вместо рукопожатия нанёс своему 49-летнему коллеге несколько ножевых ударов в область шеи, а затем продолжил добивать потерпевшего, когда заметил, что тот подаёт признаки жизни.

Убийство повара у кафе. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Обнаружила пострадавшего на улице другая коллега, которая незамедлительно вызвала скорую помощь, однако медики могли лишь констатировать смерть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого — 28-летнего повара, ранее работавшего в этом же заведении. По предварительной версии, между двумя коллегами произошёл конфликт, однако по какой причине на данный момент неизвестно.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, чтот в Санкт-Петербурге 84-летняя женщина скончалась после нападения своего внука. Соседи обратились в полицию, обеспокоенные поведением молодого человека, который ходил по подъезду с ножом. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлыми ранениями, но, к сожалению, врачам не удалось её спасти.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

