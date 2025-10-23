В Санкт-Петербурге мать зашла в комнату и нашла сына-старшеклассника мёртвым
Жительница Санкт-Петербурга нашла тело своего сына-старшеклассника в квартире в Выборгском районе. Приехавшей на место трагедии полиции и скорой, женщина объяснила, что подросток не высказывал никаких жалоб. Об этом сообщает «Фонтанка».
16-летний школьник воспитывался в благополучной семье и никогда не стоят на учёте в органах. Мальчик занимался теннисом и увлекался борьбой. После развода родителей он проживал с матерью, а отец уехал в другой город.
По факту гибели подростка в регионе уже возбудили уголовное дело.
