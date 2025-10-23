Сектор Газа
В Санкт-Петербурге мать зашла в комнату и нашла сына-старшеклассника мёртвым

Обложка © Life.ru

Жительница Санкт-Петербурга нашла тело своего сына-старшеклассника в квартире в Выборгском районе. Приехавшей на место трагедии полиции и скорой, женщина объяснила, что подросток не высказывал никаких жалоб. Об этом сообщает «Фонтанка».

16-летний школьник воспитывался в благополучной семье и никогда не стоят на учёте в органах. Мальчик занимался теннисом и увлекался борьбой. После развода родителей он проживал с матерью, а отец уехал в другой город.

По факту гибели подростка в регионе уже возбудили уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении тел супружеской пары с признаками насильственной смерти в Балашихе. После пожара в частном доме были найдены 52-летняя женщина с множественными ножевыми ранениями и её 51-летний супруг, скончавшийся от отравления угарным газом. При осмотре жилища также обнаружено большое количество эзотерических предметов.

