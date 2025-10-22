Школьники изнасиловали 28-летнюю учительницу, а после подожгли её квартиру

В Австрии суд вынес приговор группе школьников, которые совершили ряд тяжких преступлений против 28-летней учительницы. По данным издания SZ, подростки, в возрасте от 14 до 16 лет, не только надругались над женщиной, но и подожгли её квартиру.

Инцидент начался с того, что учительница географии и истории, стремясь наладить контакт с учениками, сблизилась с одним из них. Впоследствии в её квартире стали собираться и другие подростки. Поначалу это были безобидные посиделки с алкоголем и музыкой, но со временем школьники почувствовали свою власть над педагогом и начали ею злоупотреблять.

Они завладели ключами от её квартиры, заставляли оплачивать их расходы на такси и еду. Кульминацией стали акты насилия: двое подростков поочередно изнасиловали женщину, а третий снял один из эпизодов на видео, которое впоследствии использовалось для шантажа. Учительница боялась потерять работу и долгое время молчала.

Воспользовавшись отсутствием учительницы, школьники проникли в её квартиру, украли ценности и устроили поджог. После этого женщина обратилась в полицию.

В результате судебного разбирательства шестеро подростков получили тюремные сроки – от четырёх месяцев до трёх с половиной лет.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии проходит судебное разбирательство против 53-летней учительницы, которую обвиняют в изнасиловании 12-летнего мальчика. При этом женщина заявляет, что между ней и подростком произошёл один поцелуй, инициатором которого якобы стал сам подросток.